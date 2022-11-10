دراسة: ما هو معدل ضغط الدم المثالي الذي يحميك من الإصابة بالمرض الشديد جراء كورونا؟

2022/11/10 | 13:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع ضغط الدم يُعتبر من أحد عوامل الخطر المعروفة المسببة لمرض "كوفيد-19" الشديد، حدّ الاستشفاء والموت.وأظهرت الأبحاث أنّ ارتفاع ضغط الدم يضاعف من خطر الإصابة بكوفيد الشديد، رغم التحصين الكامل.

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