الفيضانات تُهدد27 مليون طفل حول العالم

2022/11/10 | 13:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الأمم المتحدة

للطفولة(اليونيسيف)، أن الفيضانات أثرت

على ما لا يقل عن 27.7 مليون طفل في 27 دولة

حول العالم.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة أن عدد

الأطفال المتضررين من الفيضانات في

تشاد وغامبيا و

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