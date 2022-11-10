2022/11/10 | 14:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v2GkL4c1dfY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا من بغداد يطلعنا على المستجدات حول جلسة اليوم لمجلس النواب العراقي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا من بغداد يطلعنا على المستجدات حول جلسة اليوم لمجلس النواب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).