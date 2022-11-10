2022/11/10 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، اجتماعا خاصا بمشروع تحلية المياه لتوفير مياه الشرب في البصرة، ضم محافظ البصرة ووكيل وزارة التخطيط ومدير عام دائرة الماء في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات ومستشاري رئيس مجلس الوزراء.وذكر بيان لمكتب السوداني، أن "الاجتماع شهد مراجعة القرارات السابقة والخطوات المتخذة من الجهات المعنية بملف مياه البصرة، والتباحث في الآليات المطلوبة لحل مشكلة المياه بشكل جذري". وأضاف البيان انه "بعد استماعه لوجهات النظر القانونية والفنية، وجه السوداني بعقد اجتماع بداية الاسبوع المقبل بحضور ممثلين عن وزارات الاسكان والبلديات، والكهرباء، والنفط وهيئة المستشارين وبحضور الاستشاري النمساوي ILF؛ وذلك لوضع خطة عاجلة في إنجاز مشروع متكامل يشمل تحلية مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير المياه لرفع طاقات المكامن النفطية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجه بتوفير المياه لزيادة طاقة مكامن النفط بالبصرة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجه بتوفير المياه لزيادة طاقة مكامن النفط بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).