محافظ البنك المركزي: قطاعنا المصرفي أصبح مؤهلا للقيام بأدواره في التنمية والازدهار

2022/11/10 | 14:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

شارك معالي محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف في مؤتمر الخريف لمجلس الأعمال العراقي البريطاني الذي يفتتح أعماله اليوم الخميس في دولة الإمارات العربية المتحدة/ دبي.

وقال مخيف، في بيان إن "الجهود التي تبذلها الدول في خلق تنمية صناعية وزراعية وتوفير فرص العمل والتطور لا يمكن أن تتحقق من دون أن يستجيب القطاع المصرفي لطموحات المستثمرين والمشتغلين في القطاع الاقتصادي وتوقعاتهم".

وأضاف: أن "المال هو شريان الحياة ووسيلة التطور والتنمية والازدهار، ونحسب أن قطاعنا المصرفي أصبح مؤهلا للقيام بأدواره التي يتطلع إليها الجميع."

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