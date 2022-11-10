المالية تصدر إعماماً بتثبيت جميع العقود ممن لديهم خدمة سنتين (وثيقة)

2022/11/10 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة المالية، اعماما لكافة وزارات الدولة لارسال جرد باعداد المتعاقدين ممن لديهم سنتين تعاقدية من اجل تثبيتهم.

وبحسب وثيقة، حصلت عليها (بغداد اليوم)، "وجهت وزارة المالية طلبا الى كافة الوزارات بإرسال جرد وفق القائمة المرفقة لإعداد المتعاقدين ممن لديهم سنتين تعاقدية فأكثر من أجل تثبيتهم على الملاك الدائم".

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