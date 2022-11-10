السوداني يرأس اجتماعا خاصا بمشروع تحلية المياه في البصرة

2022/11/10 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تراس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعا خاصا بمشروع تحلية المياه في البصرة.

وذكر المكتب الأعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعا خاصا بمشروع تحلية المياه لتوفير مياه الشرب في البصرة، ضم محافظ البصرة ووكيل وزارة التخطيط ومدير عام دائرة الماء في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات ومستشاري رئيس مجلس الوزراء".

واضاف أن "الاجتماع شهد مراجعة القرارات السابقة والخطوات المتخذة من الجهات المعنية بملف مياه البصرة، والتباحث في الآليات المطلوبة لحل مشكلة المياه بشكل جذري".

واشار البيان الى أنه "بعد استماعه لوجهات النظر القانونية والفنية، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع بداية الاسبوع المقبل بحضور ممثلين عن وزارات الاسكان والبلديات، والكهرباء، والنفط وهيئة المستشارين وبحضور الاستشاري النمساوي ILF؛ وذلك لوضع خطة عاجلة في إنجاز مشروع متكامل يشمل تحلية مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير المياه لرفع طاقات المكامن النفطية".

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