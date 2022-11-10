محافظ البنك: جهود الدولة لاتتحقق دون استجابة القطاع المصرفي للمستثمرين

2022/11/10 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الخميس، إن الجهود التي تبذلها الدول في خلق تنمية صناعية وزراعية لاتتحقق دون استجابة القطاع المصرفي للمستثمرين.وقال غالب في تصريح تابعه/ […]

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