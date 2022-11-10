2022/11/10 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، أن تجربة استقلالية القضاء في العراق هي الوحيدة في المنطقة، فيما أشار إلى العمل على إبرازها للدول العربية.وقال القاضي زيدان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يؤكد تجربة استقلالية “القضاء” هي الوحيدة في المنطقة العربية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يؤكد تجربة استقلالية “القضاء” هي الوحيدة في المنطقة العربية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يؤكد تجربة استقلالية “القضاء” هي الوحيدة في المنطقة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).