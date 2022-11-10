عشية دعوات للاحتجاج.. إفتاء مصر: في هذه اللحظات الفارقة كل حديث يدعو لتفريق الصف الوطني هو حديث فتنة

2022/11/10 | 14:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت دار الإفتاء المصرية، الخميس، أن كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطني وسط التحديات الراهنة هو "حديث فتنة".

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