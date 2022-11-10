السجن لأميركي وزوجته بعد إدانتهما في قضية بيع أسرار عسكرية

2022/11/10 | 14:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكم على مهندس في البحرية الأميركية وزوجته ، يوم، الأربعاء بالسجن 19 و21 عاما على التوالي لمحاولتهما بيع أسرار بشأن غواصات نووية لقوة أجنبية، وفقا لما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

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