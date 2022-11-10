وزارة الدفاع تعلن انتهاء أعمال اللجنة الخاصة باستقبال استمارات المفسوخة عقودهم

2022/11/10 | 14:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، انتهاء أعمال اللجنة الخاصة باستقبال استمارات المفسوخة عقودهم.

وذكر بيان للدفاع أن “اللجنة الخاصة باستقبال استمارات المفسوخة عقودهم انتهت أعمالها بعد استلام جميع الاستمارات التي تم ارسالها عبر الرابط الذي تم نشره عبر الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع (www.mod.mil.iq)”.

وأضاف أنه “سيتم البدء بإجراءات الفحص الطبي اعتباراً من يوم الاحد 13 تشرين الثاني 2022، وحسب الحروف الابجدية وحسب الاسماء التي سيتم الإعلان عنها بشكل اسبوعي وبعد انتهاء الفحص الطبي للجنة وسيكون موعد نشر المشمولين بالفحص الأسبوع الأول يوم الجمعة 11 تشرين الأول 2022، وتليها في الجمعة القادمة الإعلان عن الأسبوع الثاني وهكذا تباعاً”.

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