2022/11/10 | 14:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تراس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، 10 تشرين الثاني،...

ظهرت المقالة السوداني يوجه بخطة عاجلة لانجاز مشروع تحلية مياه الشرب وتوليد الطاقة بالبصرة أولاً على المسلة.

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