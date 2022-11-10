2022/11/10 | 14:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، الخميس، 10 تشرين...

ظهرت المقالة زيدان: استقلالية القضاء في العراق الوحيدة بالمنطقة أولاً على المسلة.

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