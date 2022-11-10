الصحة ترسل جداول العلوميين المعينين على موازنة 2021 الى وزارة المالية (وثيقة)

2022/11/10 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضحت وثيقة صادرة عن وزارة الصحة، اكمال جداول العلوميين المعينين على موازنة 2021 وارسالها لوزارة المالية.

وبحسب الوثيقة الصادرة في 8 تشرين الثاني الجاري، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، "اكملت وزارة الصحة متطلبات وزارة المالية من جداول العلوميين المعينين على موازنة 2021 وعددهم 7040 موظفا على ملاك وزارة الصحة".

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