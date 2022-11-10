إصابة ضابط بالدفاع المدني أثناء البحث عن مفقودي بناية الوزيرية

2022/11/10 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بإصابة ضابط برتبة رائد بالدفاع المدني اثناء عمليات البحث عن المفقودين داخل قبو مبنى الوزيرية وسط بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "ضابطاً برتبة رائد من رجال الدفاع المدني اصيب أثناء عمليات البحث عن المفقودين داخل قبو بناية الوزيرية المنهارة وسط العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل الضابط الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الدفاع المدني، تواصل عمليات البحث عن المفقودين داخل قبو بناية الوزيرية المنهارة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "معاون مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية اللواء محسن كاظم علك يشرف على جهد فرق الدفاع المدني في عمليات البحث عن المفقودين داخل قبو بناية الوزيرية المنهارة، حيث تواصل فرقنا العمل الليل بالنهار من أجل إتمام مهامها".

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