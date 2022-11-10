2022/11/10 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز - امنأكدت وزارة الدفاع، الخميس، انتهاء اعمال اللجنة الخاصة باستقبال استمارات المفسوخة عقودهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تحدد موعد الفحص الطبي للمفسوخة عقودهم ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تحدد موعد الفحص الطبي للمفسوخة عقودهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).