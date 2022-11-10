منتخب المغرب يكشف موقف عبد الرزاق حمدالله من المشاركة في كأس العالم

2022/11/10 | 15:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف منتخب المغرب عن موقف عبد الرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة السعودي، من المشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.

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