2022/11/10 | 15:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة النزاهة ، اليوم الخميس، ضبطها مخالفات هدر للمال العام واختلاسٍ في المطار والبلديَّة والتنفيذ في مُحافظة النجف”.وقالت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ان” دائرة التحقيقات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هدرٍ للمال و إختلاس لـ”ثلاث” دوائر حكومية في النجف المركز الخبري الوطني.

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