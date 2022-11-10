الانبار تباشر بتسويق الذرة الصفراء

2022/11/10 | 15:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

باشرت مديرية زراعة الانبار، اليوم الخميس، بتسويق محصول الذرة الصفراء الى المخازن، فيما اشارت الى خطتها للنهوض بالواقع الزراعي للمحافظة.

وقال مدير زراعة محافظة الانبار مثنى سبتي غربي، إن “الشعب الزراعية التابعة لمديرية زراعة الانبار باشرت بتسويق محصول الذرة الصفراء الى مخازن التسويق في أبو غريب”.

وأوضح، ان “محافظ الانبار علي فرحان، قدم الدعم الكامل لانجاح عملية التسويق من خلال مخاطبة الجهات ذات العلاقة لفتح المخازن المتاحة بغية استلام الكميات المسوقة من المزارعين”، مبينا ان “هذا الموسم يعد مميزاً لزراعة الذرة الصفراء رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بالمحافظة”.

وأضاف السبتي، ان “زراعة الانبار ماضية وجادة في تقديم المتطلبات التي يحتاجها فلاحو الانبار، بهدف النهوض بالواقع الزراعي للمحافظة وتلبية الاحتياجات المهمة للجانب المعاشي للمواطنين”، مشيرا الى ان “ابواب مخازن الذرة الصفراء في المحافظات الجنوبية مفتوحة امام الراغبين بالتسويق ونقل محاصيلهم الى المخازن، وضمن الخطة المثبتة للموسم الزراعي 2022”.

وتابع، ان “المخازن، ستقوم باستلام كمية لا تقل عن 500 طن يومياً وبحسب الطاقة الإنتاجية لكل مخزن”، منوها “بإمكانية توفير الساحات الخارجية”.

واكد مدير زراعة الانبار، على “بذل الجهود الممكنة من اجل نجاح عملية التسويق وعدم التزاحم وتلافي الارباك عند التسويق”.

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