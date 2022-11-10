عائلة علاء عبدالفتاح: السلطات أبلغتنا بالـ

2022/11/10 | 15:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أسرة الناشط المصري المضرب عن الطعام، علاء عبد الفتاح، الخميس إن إدارة السجن أبلغتها بإجراء "تدخل طبي" للحفاظ على صحته، بينما أعلن محاميه أنه استطاع أنه يحصل على موافقة لزيارة موكله في محبسه.

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