2022/11/10 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال عدد من المتهمين وضبط أسلحة غير مرخصة في 6 محافظات

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