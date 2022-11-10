النفط تعلن أرقام البطاقات الوقودية للمحافظات الجنوبية والفرات الاوسط

2022/11/10 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، أرقام البطاقات الوقودية للمحافظات الجنوبية والفرات الأوسط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تعلن وزارة النفط عن أرقام البطاقات الوقودية للمحافظات الجنوبية و الفرات الاوسط والتي سيتم من خلالها تجهيز المواطنين بمادة النفط الابيض بواقع 100 لتر لكل عائلة".

وأوضحت أن "عمليات التجهيز بدأت منذ اليوم الخميس الموافق 10 تشرين الثاني".

واشارت الوزارة الى أن أرقام البطاقات للمحافظات المذكورة هي:محافظة البصرة رقم 10محافظة ميسان رقم 7محافظة ذي قار رقم 5محافظة واسط رقم 2محافظة النجف الأشرف رقم 6محافظة كربلاء المقدسة رقم 9محافظة المثنى رقم 4محافظة بابل رقم 1محافظة الديوانية رقم 8محافظة ديالى رقم 3

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