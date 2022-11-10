الرئيس رشيد يؤكد وجوب النهوض بالبصرة بمختلف الخدمات

2022/11/10 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، وجوب النهوض بالبصرة بمختلف الخدمات.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٢ في قصر السلام ببغداد، وفداً من نقابات وجمعيات واتحادات البصرة".واضاف، أنه "في مستهل اللقاء، قدّم أعضاء الوفد التهاني والتبريكات إلى السيد الرئيس بمناسبة انتخابه، متمنين لفخامته التوفيق والنجاح في مهام عمله خدمة للشعب العراقي، فيما أعرب السيد الرئيس عن شكره وتقديره لأعضاء الوفد على مشاعرهم الطيبة".وقال رئيس الجمهورية إن "لمحافظة البصرة وأهلها مكانة عزيزة في قلوب العراقيين، مشيراً إلى أنها تمثّل بوابة العراق الاقتصادية وجزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني العراقي لثرواتها الطبيعية والبشرية".وأضاف رشيد، أن "البصرة كغيرها من المحافظات، عانت الكثير جرّاء الفساد"، مشيراً إلى أن الفساد يعطّل تقدم الدول وإنّ أكثر الامبراطوريات انهارت بسبب الفساد".

وشدد على "ضرورة النهوض بواقع المدينة وأهلها عبر تعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل لشبابها، وترسيخ الأمن والاستقرار، وإنّ أحد أسس الخدمات المهمة هو الاهتمام بالوضعين الصحي والتعليمي"، منوها الى "الدور المهم الذي تمارسه المنظمات في البصرة وعموم البلد في حماية حقوق العراقيين وإيصال صوتهم ومطالبهم واحتياجاتهم، متمنياً كل التوفيق والنجاح للنقابات في عملها وبما يخدم أهالي البصرة الكرام".من جانبهم، "ثمّن أعضاء وفد النقابات والاتحادات البصرية موقف رئيس الجمهورية من البصرة وتعاطفه مع أهلها، حيث قدّموا شرحاً لرئيس الجمهورية عن واقع البصرة في مختلف القطاعات والمشاكل التي تعاني منها المحافظة".

كما اكد اعضاف الوفد، "الحاجة الضرورية لإيجاد معالجات حقيقية من خلال تعاون الجميع، الى جانب تطلّعات أهالي البصرة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والبناء والتطور".

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