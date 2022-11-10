شاهد بالفيديو.. المحاصصة تعود الى المشهد رغم المطالبات بحكومة قادرة على اصلاح الاوضاع

2022/11/10 | 15:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3KxoO_DUtpo

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