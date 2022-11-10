بورصة العراق تتداول أكثر من ثلاثة مليارات سهم مع نهاية تعاملات الاسبوع

2022/11/10 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أغلق سوق العراق للأوراق المالية، الخميس، على ارتفاع بتداول أكثر من 3 مليارات سهم.

وذكر بيان للسوق أن "عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (3) مليار سهم، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (4) مليار دينار".

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على "(576.09) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (576.50) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.07%) عن اغلاقه في اول الجلسة."

ونفذت خلال الأسبوع "أكثر من (3100) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق".

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