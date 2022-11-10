الجفاف يهدد سكان قرى ناحية بني هاشم في ميسان (صور)

2022/11/10 | 15:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البعض من الذين بقوا من أهالي قرى الشيحة والعدل وأم النعاج.

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