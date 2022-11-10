القبض على عدد من المتهمين وضبط أسلحة في 6 محافظات

2022/11/10 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة وضبط أسلحة غير مرخصة في 6 محافظات.

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