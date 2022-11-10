2022/11/10 | 16:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: نفى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، الخميس، 10 تشرين الثاني،...

ظهرت المقالة مكتب المرجع الديني الأعلى: السيد السيستاني ليس لديه أي وكيل يعبر عن مواقفه السياسية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب المرجع الديني الأعلى: السيد السيستاني ليس لديه أي وكيل يعبر عن مواقفه السياسية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب المرجع الديني الأعلى: السيد السيستاني ليس لديه أي وكيل يعبر عن مواقفه السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).