مجلس الخدمة يعلن فتح باب الاعتراضات لطالبي التوظيف

2022/11/10 | 16:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام اللهيبي، الخميس ان مجلس الخدمة فتح باب الاعتراضات للذين لهم حق الاعتراض من المشمولين بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ من فئة ذوي المهن الصحية الساندة.

واوضح اللهيبي في بيان ان “المشمولين بتقديم الاعتراضات هم من الذين لم يتأهلوا الى مرحلة الاختبار وذلك لضمان حقهم في التأكد من النتائج المعلنة ، منوهاً الى ان تقديم الاعتراضات سيكون الكترونيا وسيبقى متاحاً لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٢”.

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