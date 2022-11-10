2022/11/10 | 16:42 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب السيستاني يكشف حقيقة التصريحات المنسوبة لممثله حول احتجاجات إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/10 | 16:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب السيستاني يكشف حقيقة التصريحات المنسوبة لممثله حول احتجاجات إيران) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب السيستاني يكشف حقيقة التصريحات المنسوبة لممثله حول احتجاجات إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).