2022/11/10 | 16:43 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائرة البيطرة تعيد ارسالية من ادوية و لقاحات و هرمونات بيطرية الى الجانب الاردني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/10 | 16:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دائرة البيطرة تعيد ارسالية من ادوية و لقاحات و هرمونات بيطرية الى الجانب الاردني) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دائرة البيطرة تعيد ارسالية من ادوية و لقاحات و هرمونات بيطرية الى الجانب الاردني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).