يا إلهي.. إنهم يتطلقون!

2022/11/10 | 16:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ارتفاع مهول في نسب الطلاق"."أعداد المطلقين ترتفع"."منظومة الأسرة مهددة بسبب ارتفاع أرقام الطلاق في المغرب".

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