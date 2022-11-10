مجلس الخدمة يعلن أسماء المؤهلين للاختبار من العلوميين

2022/11/10 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، عن اسماء المؤهلين للاختبار من العلوميين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس وسام اللهيبي في بيان، انه "تم إعلان اسماء المؤهلين للاختبار من المتقدمين للتوظيف من فئة ذوي المهن الصحية الساندة، اليوم الخميس الموافق الـ10 من تشرين الثاني 2022".

ودعا اللهيبي المتقدمين الى متابعة ايميلاتهم لغرض الاطلاع على النتيجة او الدخول على الرابط

https://submit22.fpsc.gov.iq/

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