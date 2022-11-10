"جينيل إنرجي" تكشف حجم استثماراتها في القطاع النفطي بكردستان

2022/11/10 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت شركة "جينيل إنرجي" البريطانية، الخميس، إن حجم استثماراتها في القطاع النفطي بإقليم كردستان العراق تجاوزت 20 مليار دولار أمريكي.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة "pol wedar" خلال حفل برنامج المنح الدراسية المشترك بين الشركة، والجامعة الأميركية في دهوك، إن الشركة تعمل في الإقليم منذ العام 2002 أي منذ 20 عاما، وانها عملت مع 300 شركة أخرى.

وأضاف "نحن لا نريد لاقليم كردستان ان يعتمد على النفط فقط بل يتعين أن تتعدد موارده الاقتصادية"، مؤكدا أن الشركة ستواصل دعم ومساعدة الإقليم، بحسب "شفق نيوز".

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