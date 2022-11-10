وزيرة الهجرة توجه بتشكيل لجنة خاصة  لمراقبة ومتابعة آلية توزيع المنح المالية لمستحقيها

2022/11/10 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ت بغداد

عقدت وزير الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الخميس، في ديوان الوزارة بالعاصمة بغداد ، اجتماعاً موسعاً مع مدراء فروع الوزارة في محافظات البلاد، فيما وجهت بتشكيل لجنة خاصة لمراقبة ومتابعة الية توزيع المنح المالية لمستحقيها.

وذكر اعلام وزارة الهجرة في بيان ورد لـ (بغداد اليوم)، انه" تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تهم ما تبقى من الاسر النازحة في المخيمات و خارجها والأسر العائدة الى مناطقها الاصلية".

وأكدت، جابرو خلال الاجتماع على ان "الوزارة ستسخر كافة إمكاناتها لضمان استمرار أعمال الفروع وفق خطتها لإنجاز كافة مشاريعها وتخطي جميع التحديات ومضاعفة الجهود لحل ملف أزمة النزوح بشكل نهائي، " مبينة أنه" سيتم مراقبة عمل اداء الفروع وتقييمه ".

وشددت، على"ضرورة تجاوز البيروقراطية التي من شأنها عرقلة سير العمل على جميع الصعد ، فضلاً عن ضرورة ايصال المساعدات الاغاثية ووقود التدفئة وتقديمها للنازحين باقرب وقت".

ووجهت جابرو بتشكيل لجنة خاصة لمراقبة ومتابعة الية توزيع المنح المالية لمستحقيها"، مؤكدة على" أهمية التعامل مع ملف النازحين بكل مهنية واستنفار الجهود بالتزامن مع حلول موسم الشتاء".

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