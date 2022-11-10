عقود حكومة الكاظمي قد تعرض أطرافها للحبس 10 سنوات.. والغاؤها متوقف على السوداني

2022/11/10 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق الخبير في الشأن القانوني جمال الأسدي، اليوم الخميس، على إمكانية الغاء العقود والاتفاقيات التي ابرمها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وفريقه، فيما أشار إلى إمكانية تعرض أطراف حكومة الكاظمي للحبس لمدة قد تصل لـ10 سنوات بفعل العقود الموقعة.

وقال الأسدي لـ(بغداد اليوم)، إن "الغاء بعض العقود والاتفاقيات ربما يكون فيه اضرار كشروط جزائية على الدولة وفق العقود الموقعة"، مستدركًا: "لكن هذا الأمر يجب أن يتحمله من اصدر القرار الخاطئ، فهو من يتحمل المسؤولية القانونية والجزائية".

وبين الأسدي أن "قرار المحكمة الاتحادية كان واضحًا، واعمال وصلاحيات حكومة تصريف الاعمال كانت واضحة ومحددة، ورغم ذلك استمرت الحكومة بالمخالفات القانونية، رغم وجود قرار من الاتحادية وهذا يعرض من يرتكب تلك المخالفات الى المحاسبة والعقوبة ربما تصل من سنة الى عشرة سنوات، كون هناك ضرر بالمال العام وغيرها".

وأضاف أن "مجلس الوزراء الحالي سوف يدرس كافة العقود والاتفاقيات التي وقعت خلال حكومة تصريف الاعمال، وهو له كامل الصلاحيات في الغاء او تعديل أي عقد يراه غير مناسب، كما ان هذه العقود تعتبر باطلة، فما بني على باطل فهو باطل، وهذه العقود تمت من خلال حكومة لا تملك صلاحيات ابرام هكذا عقود سواء على المستوى الداخلي او الخارجي".

وختم الخبير في الشأن القانوني ان "هناك مسؤولين في الحكومة السابقة سوف يتعرضون الى المحاسبة كونهم تجاهلوا قرار المحكمة الاتحادية واستمروا كأنهم في حكومة كامل الصلاحيات وليس تصريف اعمال يومية بعض القرارات سببت اضرار بأموال الدولة، وقرار المحكمة الاتحادية كان واضحًا ورغم ذلك الحكومة استمرت في مخالفة القرار".

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