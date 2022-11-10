إيران تحذر رعاياها من السفر إلى أستراليا

2022/11/10 | 17:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت وزارة الخارجية الإيرانية المواطنين الإيرانيين من السفر غير الضروري إلى أستراليا، لاحتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي وتسليمهم إلى الدول المعادية.ونصحت الخارجية أمس الأربعاء المواطنين الإيرانيين، وخاصة الطلبة الجامعيين والباحثين وأساتذة الجامعات، بإعادة النظر في سفرهم غير الضروري إلى أستراليا، بدليل السوابق الموجودة بشأن احتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي، وتسليمهم الى الدول المعادية للجمهورية […]

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