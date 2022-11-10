2022/11/10 | 17:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجنرال الروسي الأعلى في أوكرانيا سيرغي سوروفكين انسحابًا واضحًا من خيرسون قائلا إن "هذا قرار صعب للغاية.في الوقت نفسه، سننقذ الشيء الأهم، وهو حياة جنودنا والفاعلية القتالية الشاملة للقوات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ضربة قوية لبوتين".. القوات الروسية تنسحب من مدينة خيرسون الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ضربة قوية لبوتين".. القوات الروسية تنسحب من مدينة خيرسون الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).