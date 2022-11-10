السوداني يوجه المالية بفتح حساب لواردات المحافظات كافة يخضع لتدقيق ديوان الرقابة

2022/11/10 | 17:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس 10 تشرين الثاني...

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