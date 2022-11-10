معرض بغداد الدولي يختتم فعالياته بمشاركة 363 دولة بدورته السادسة والأربعين

2022/11/10 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته السادسة والأربعين، بمشاركة 363 شركة من 13 دولة، وبحضور جماهيري واسع عكس صورة حقيقية لنجاح دورة هذا العام. وقال مدير عام الشركة العامة للمعارض […]

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