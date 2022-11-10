2022/11/10 | 17:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونشر مكتب النائب الأول وثيقة تظهر تهميش وزير النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. وزير النفط يوافق على طلب نيابي بتثبيت الحراس الأمنيين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. وزير النفط يوافق على طلب نيابي بتثبيت الحراس الأمنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).