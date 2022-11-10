بأمر وزير الداخلية.. المباشرة بممارسة امنية في بغداد

2022/11/10 | 17:51 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمباشرة القطعات الأمنية بممارسة امنية بكافة انحاء بغداد بحسب أوامر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.

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