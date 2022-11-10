اعلان مكتب السيد السيستاني حول التعبير عن القضايا السياسية

2022/11/10 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مكتب المرجع الأعلى سماحة آية الله

السيد علي السيستاني “دام ظله” في

النجف الأشرف، اليوم الخميس (10 تشرين

الثاني 2022) إن الإعلان عن مواقف سماحته

السياسية يتم حصرا بواسطة الموقع

الرسمي لمكتبه على ال

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