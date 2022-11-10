النزاهة: ضبط مخالفات قانونية وهدر للمال العام في مطار النجف

2022/11/10 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الخميس، ضبط مخالفات مالية وقانونية

وهدر للمال العام في مطار النجف.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة حسب

بيان، صحفي أن "أربع عمليَّات ضبطٍ

منفصلةٍ نفذت في مطار النجف

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