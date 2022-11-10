2022/11/10 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداديثير اختيار وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد وقتاً محدداً لتنفيذ الممارسات الأمنية في العاصمة بغداد، والذي يتزامن دائما مع وقت الذروة لخروج العائلات البغدادية نهاية كل أسبوع وتحديدا في أيام الخميس.وتحدث عدد من المواطنين لـ(بغداد اليوم) متسائلين عن سبب اختيار قيادة عمليات بغداد لأوقات الذروة في نهاية أيام الأسبوع وأيام الخميس تحديداً لتنفيذ ممارساتهم الأمنية.ويقول المواطنون إن "اختيار هذا التوقيت أمر غريب"، مشيرين إلى أن "هذه الأوقات تمثل أوقات راحة وتنقل العوائل العراقية والبغدادية وغالبا ما تخصص المناسبات في يوم الخميس، فيما تتسبب الممارسات الأمنية بهذه الاوقات الى زخم مروري كبير في أغلب شوارع العاصمة بغداد وبدون اي خطط مدروسة، حيث تغلب على هذه الاجراءات الامنية ممارسات شكلية فقط، تتسب بتعطيل مصالح وارزاق الناس بشكل فوضوي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شكوك بـ"تعمد" اجراء الداخلية ممارساتها الأمنية في أوقات تنزه العوائل البغدادية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شكوك بـ"تعمد" اجراء الداخلية ممارساتها الأمنية في أوقات تنزه العوائل البغدادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).