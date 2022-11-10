2022/11/10 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وافق وزير النفط حيان عبدالغني، على عرض موضوع تثبيت الحراس الامنيين على ملاك وزارة النفط، على مجلس الوزراء، وذلك وفقا لطلب مقدم من قبل ممثل الحراس الامنيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. وزير النفط يوافق على تثبيت الحراس الأمنيين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. وزير النفط يوافق على تثبيت الحراس الأمنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).