المالية تصدر إعماماً لتثبيت فئة من العقود

2022/11/10 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدرت وزارة المالية، إعماماً جديداً تمهيداً لتثبيت جميع العقود ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين فأكثر، على الملاك الدائم.

ووجهت المالية، إعماماً إلى الوزارات كافة، يحمل توقيع وزير المالية طيف سامي، تطالب فيه بتزويد الوزارة بالسرعة الممكنة، بالمعلومات المطلوبة الخاصة بالمتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين، تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإن الإعمام يأتي استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المتضمن تقديم وزارة المالية معلومات تفصيلية واضحة ودقيقة ومقادير الكلف المالية الحقيقية في حال تثبيت المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين فاكثر.

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