2022/11/10 | 18:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل مرض "الكوليرا" التفشي "بهدوء" في عموم المناطق السورية، وباتت الأرقام الخاصة بالإصابات تعكس منحى تصاعديا شبه يومي، وخاصة ضمن المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال وغربي البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكوليرا في سوريا.. 5 تحديات تعترض "الصحة العالمية" ومليونا جرعة لقاح ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكوليرا في سوريا.. 5 تحديات تعترض "الصحة العالمية" ومليونا جرعة لقاح ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).