مركز نايا للتدريب الإعلامي يقيم ورشة تدريبية حول مهارات الكتابة عن حقوق الاقليات

2022/11/10 | 18:12 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي ٢٤_ خاص اقام مركز نايا للتدريب الاعلامي وبالتعاون مع مؤسسة ايزيدي ٢٤، ورشة تدريبية حول مهارات الكتابة عن حقوق الاقليات لمجموعة من الصحفيين الشباب.واستمرت الورشة لمدة يومين من (8_9)2022/11.وفي تصريح خاص قالت المشاركة ريهام صباح، “حضرنا ورشة تدريبية حول مهارات الكتابة عن الاقليات”.واضافت “الورشة كانت جيدة كوننا تعرفنا على الاقليات العراقية …

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